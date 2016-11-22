Максим Ноткин: "Карякин теперь – фаворит. Карлсен будет вынужден рисковать"

Главный редактор журнала "64 Шахматное обозрение" Максим Ноткин прокомментировал восьмую партию чемпионского матча между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, завершившуюся победой российского гроссмейстера. Он отметил, что вероятность ничьей была выше, чем шансы на победу кого-то из соперников, и назвал успех россиянина неожиданностью.

– Уже на 35-м ходу было понятно, что Карлсен неверно оценивает позиции. В тот же момент Карякин ошибся в ответ. Вероятность ничьей была больше, чем шансы на победу одной из сторон. Но Карлсен не проявил аккуратности и снова совершил движение в неверном направлении. Можно сказать, что Карякин поставил точку двумя ходами. Они были красивыми. И их нужно было еще найти в такой обстановке, но Сергей с этим справился.