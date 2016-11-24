Максим Ноткин: "Карякин готов до конца контролировать ситуацию в матче с Карлсеном"

Главный редактор журнала "64 Шахматное обозрение" Максим Ноткин выразил мнение, что россиянин Сергей Карякин, судя по ходу матча за титул чемпиона мира против Магнуса Карлсена, готов контролировать ситуацию до конца. В девятой партии матча за мировую шахматную корону была зафиксирована ничья на 74-м ходу. На данный момент общий счет встречи, которая проходит в Нью-Йорке, стал 5-4 в пользу российского гроссмейстера.

- Сергею надо бы не зажиматься, не уходить в оборону. Тут легче сказать, чем сделать, конечно, - приводит "Р-Спорт" слова Ноткина. - Потому что надо угадать с началом партии, надо не позволить Карлсену добиться ощутимой выгоды и не сидеть под давлением много часов. Пока (психологической уверенности Карякину. - Прим. "СЭ") хватает, тут очень ответственная ситуация - все может быть. Но до сих пор по тому, как он ведет матч, можно предположить, что он готов контролировать ситуацию до конца.

Партия действительно была очень интересной, не хуже, чем предыдущая, в которой Карякин победил. Сергей из скромности не сказал, что сам играл очень здорово. Ну и в какой-то момент для Магнуса он создал проблемы, казалось, что он близок к выигрышу. Но Карлсен, испытывая недостаток времени, нашел сильную защиту. Ничья - это хороший, закономерный исход такого поединка, в котором оба гроссмейстера играли очень здорово.

Это одна из немногих партий, где Сергей владел инициативой, навязал свою волю. Конечно, надо посмотреть, как он сейчас будет играть черными. Что касается Магнуса, некоторая неуверенность была, например, в том, что соперники оба достаточно быстро сделали большое количество ходов - больше 20, и можно было предположить, что все это задумано. Но потом Магнус стал задумываться - значит, вероятно, не все четко продумал дома. Такая ничья тоже может придать ему уверенности, поскольку он из очень сложной ситуации выпутался, вышел в хорошем настроении. Если бы сейчас Карякин выиграл, для Карлсена это был бы практически конец. А сейчас он может как-то с новыми силами попытаться надавить белыми.