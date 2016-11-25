Магнус Карлсен: "Я не мог победить 10 партий кряду - раньше такого не случалось"

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после 10-й партии матча за шахматную корону с Сергеем Карякиным подчеркнул, что ощущал давление из-за серии без побед. Норвежец впервые в поединке взял верх над россиянином и сравнял счет – 5:5. В пятницу шахматистам предоставлен день на восстановления. 11-я партия состоится в субботу.

– Я не мог победить 10 партий кряду, чего раньше со мной никогда не случалось, – приводит tv2.no слова Карлсена. – Это было проблемой. И сейчас нелегко, но ситуация совершенно иная.

Как Карякин проиграл Карлсену. Пошаговая трансляция 10-й партии