Магнус Карлсен: "Все могло быть намного хуже"

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после 11-й партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным подчеркнул, что ситуация могла быть значительно хуже. На данный момент счет ничейный – 5,5:5,5. Напомним, российский гроссмейстер вышел вперед, победив в восьмой партии после семи ничьих. Норвежец восстановил равновесие в десятой партии.
– Партии черными для меня закончились, – приводит Dagbladet слова Карлсена. – Ситуация не идеальная, но все могло быть намного хуже.
Как Карякин сыграл вничью с Карлсеном. Пошаговая трансляция 11-й партии
НАРТ
Как понять слова Карлсена " партии черными для меня закончены"? Он собирается завершить матч в 12 партии?
03:59
sdg34ehs
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03:29