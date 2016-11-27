Магнус Карлсен: "Все могло быть намного хуже"

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после 11-й партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным подчеркнул, что ситуация могла быть значительно хуже. На данный момент счет ничейный – 5,5:5,5. Напомним, российский гроссмейстер вышел вперед, победив в восьмой партии после семи ничьих. Норвежец восстановил равновесие в десятой партии.

– Партии черными для меня закончились, – приводит Dagbladet слова Карлсена. – Ситуация не идеальная, но все могло быть намного хуже.

Как Карякин сыграл вничью с Карлсеном. Пошаговая трансляция 11-й партии