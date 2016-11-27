01:52 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен: "Все могло быть намного хуже"

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Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после 11-й партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным подчеркнул, что ситуация могла быть значительно хуже. На данный момент счет ничейный – 5,5:5,5. Напомним, российский гроссмейстер вышел вперед, победив в восьмой партии после семи ничьих. Норвежец восстановил равновесие в десятой партии.

– Партии черными для меня закончились, – приводит Dagbladet слова Карлсена. – Ситуация не идеальная, но все могло быть намного хуже.

Как Карякин сыграл вничью с Карлсеном. Пошаговая трансляция 11-й партии

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КОММЕНТАРИИ (2)
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НАРТ

Как понять слова Карлсена " партии черными для меня закончены"? Он собирается завершить матч в 12 партии?

03:59

sdg34ehs

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://vkk.me/tabamecs

03:29

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