Магнус Карлсен: "У меня хороший опыт игры в день рождения"

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в преддверии тай-брейка матча за мировую шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным, который пройдет в его день рождения, заявил, что у него хороший опыт игры в этот праздник. В понедельник Карлсен и Карякин в Нью-Йорке сыграли вничью в 12-й партии матча с классическим контролем времени. Чемпион мира будет определен в среду на тай-брейке. В этот день Карлсену исполнится 26 лет.

– Раньше я играл на Кубке мира в Ханты-Мансийске в 2005 и 2007 годах, и оба раза – на свой день рождения, – приводит "Р-Спорт" слова Карлсена. – Первый раз против Фаруха Аммонатова во втором раунде я выиграл партию белыми, так что это был очень хороший день. Второй раз в свой день рождения я играл против Леньера Домингеса. В первую игру я был в сложной ситуации черными – это не была отличная игра, но результат был хорошим. Так что пока это был хороший опыт.