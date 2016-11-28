Магнус Карлсен: "Тай-брейк - хороший вариант для меня"

Чемпион мира Магнус Карлсен после очередной ничьей в 12-й партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Сергея Карякина отметил, что не хотел рисковать и доволен результатом. Счет в матче по-прежнему равный – 6-6. Теперь гроссмейстеров ждет тай-брейк, который пройдет 30 ноября – в день рождения Карлсена.

– План на игру? Хотел сыграть немного лучше, но не испытывал каких-то ожиданий, хотя голова работала довольно хорошо, – цитирует Карлсена NRK.– Но это был не тот день, когда можно было рисковать. Исходя из того, как складывался матч, тай-брейк был достаточно хорошим вариантом для меня. В итоге так и вышло.