02:52 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен: "Шахматное искусство надо искать в другом месте – здесь игра идет на результат"

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Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после 11-й партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным выразил мнение, что встреча развивается для него благополучно. Он также подчеркнул: на первом месте для шахматистов стоит результат, а не искусство.

– Матч развивается в хорошем для меня направлении, – приводит Chess24.com слова Карлсена. – Сегодня я действовал спокойнее, чем в нескольких предыдущих партиях. Боюсь, что шахматное искусство вам придется искать в другом месте. Здесь идет игра на результат.

Как Карякин сыграл вничью с Карлсеном. Пошаговая трансляция 11-й партии

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