00:23 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен: "Сегодня был легкий день"

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Норвежец Магнус Карлсен после ничьей в шестой партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Сергея Карякина остался доволен сегодняшней игрой. По словам чемпиона, у него до сих пор не выходит из головы ошибка в предыдущей партии. Пока счет в матче ничейный – 3-3.

– Сегодня игра была не такая напряженная и довольно короткая, – цитирует Карлсена VG. – Я очень недоволен тем, как играл вчера. По сравнению с предыдущей партией сегодня был легкий день. Поэтому я рад. Вчера после ошибки я многого сделать просто не мог, и был счастлив, что мне удалось спастись. Я очень разозлился, однако постарался оставить эти мысли. Я смог сосредоточиться, и все прошло довольно удачно. Матч состоит из 12 партий, поэтому зацикливаться на каждой конкретной нельзя.

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