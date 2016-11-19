Магнус Карлсен: "Сегодня был легкий день"

Норвежец Магнус Карлсен после ничьей в шестой партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Сергея Карякина остался доволен сегодняшней игрой. По словам чемпиона, у него до сих пор не выходит из головы ошибка в предыдущей партии. Пока счет в матче ничейный – 3-3.

– Сегодня игра была не такая напряженная и довольно короткая, – цитирует Карлсена VG. – Я очень недоволен тем, как играл вчера. По сравнению с предыдущей партией сегодня был легкий день. Поэтому я рад. Вчера после ошибки я многого сделать просто не мог, и был счастлив, что мне удалось спастись. Я очень разозлился, однако постарался оставить эти мысли. Я смог сосредоточиться, и все прошло довольно удачно. Матч состоит из 12 партий, поэтому зацикливаться на каждой конкретной нельзя.