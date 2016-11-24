Магнус Карлсен: "Рад, что не проиграл Карякину в девятой партии"

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после девятой партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным (0,5:0,5) выразил удовлетворение по поводу того, что ему удалось избежать поражения. Общий счет встречи – 5:4 в пользу россиянина. Десятая партия состоится в четверг, Карлсен будет играть белыми фигурами.

– Рад, что не проиграл в девятой партии, – приводит NRK слова Карлсена. – Я могу уступить, потому действовал не лучшим образом. Мое положение не из лучших, но мне по силам победить в одной из трех партий.

Как Карякин сыграл вничью с Карлсеном. Пошаговая трансляция 9-й партии