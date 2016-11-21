Магнус Карлсен: "Последние партии с Карякиным были не особенно интересными"

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен после ничьей в седьмой партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Сергея Карякина отметил, что надеется на более интересные партии в дальнейшем. Пока счет в матче ничейный – 3,5-3,5. Седьмая партия состоится в понедельник. Карлсен будет играть белыми.

– Я неплохо начал встречу, – приводит dagbladet слова Карлсена. – Но потом потерял пешку, что было совершенно необязательно. Последние две партии получились не особенно интересными. Надеюсь, впереди будет что-то большее в этом плане.