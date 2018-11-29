Магнус Карлсен: "После победы в первой партии на тай-брейке почувствовал себя очень спокойно"

Чемпион мира Магнус Карлсен после победы над Фабиано Каруаной​ признался, что противостояние получилось напряженным. Также он добавил, что победа в первой партии на тай-брейке вселила в него спокойствие.

- Я очень счастлив, - цитирует The Guardian Карлсена. - Чувствовал, что у меня будет действительно хороший день. Все прошло отлично. Это противостояние было очень напряженным. После того, как я выиграл первую партию, я почувствовал себя очень спокойно.

Каруана однозначно сильнейший из тех, с кем я играл. Конечно, я не выиграл ни одной классической партии, но очень рад победе.