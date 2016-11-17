Магнус Карлсен: "Пока Карякин держится. Постараюсь победить в следующей партии"

Чемпион мира Магнус Карлсен отметил, что спокойно относится к тому, что пока не может переломить ход встречи за звание чемпиона мира с россиянином Сергеем Карякиным. По словам чемпиона, он должениграть лучше и больше атаковать. После четырех партий счет ничейный – 2:2.

– Нужно попробовать еще раз. Тут нет никакой катастрофы, – цитирует Карлсена vg.no. – В следующий раз нужно играть лучше. Предпочтительней находиться в атакующем положении – надо просто реализовать это в победу уже в следующей партии. Пока соперник держится. Повторюсь, нужно играть лучше. пока это не то, к чему я стремлюсь. тем не менее, надо продолжать. В Ченнае я тоже был близок к победе в четвертой партии, которая была смой интересной. Вообщем ситуацию нельзя назвать негативной.