09:18 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен отметил вклад своего отца в историческую шахматную победу

0
0
0

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен на торжественной церемонии закрытия матча за мировую шахматную корону отметил огромную роль и поддержку своего отца, во многом благодаря которому ему удалось защитить титул чемпиона мира. Шахматная встреча в Нью-Йорке, к которой на протяжении без малого трех недель было приковано внимание болельщиков по всему миру, завершилась победой норвежского гроссмейстера на тай-брейке.

 
Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

– Я бы хотел поблагодарить свою семью за ту невероятную поддержку, которую мама, отец и сестры оказывали мне на протяжении всего времени, – приводит официальный сайт матча за мировую шахматную корону слова Карлсена. – Невозможно переоценить вклад моего отца в эту победу. Он всегда был рядом и постоянно меня поддерживал, уделял мне много времени и заряжал энергией. Он всегда был со мной, с первых дней, когда я только начинал играть в шахматы. Он поддерживал меня как в радостные, так и в трудные минуты. Спасибо, отец. Ты очень многое значишь для меня.

0
0
0
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ