Магнус Карлсен отметил вклад своего отца в историческую шахматную победу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен на торжественной церемонии закрытия матча за мировую шахматную корону отметил огромную роль и поддержку своего отца, во многом благодаря которому ему удалось защитить титул чемпиона мира. Шахматная встреча в Нью-Йорке, к которой на протяжении без малого трех недель было приковано внимание болельщиков по всему миру, завершилась победой норвежского гроссмейстера на тай-брейке.

– Я бы хотел поблагодарить свою семью за ту невероятную поддержку, которую мама, отец и сестры оказывали мне на протяжении всего времени, – приводит официальный сайт матча за мировую шахматную корону слова Карлсена. – Невозможно переоценить вклад моего отца в эту победу. Он всегда был рядом и постоянно меня поддерживал, уделял мне много времени и заряжал энергией. Он всегда был со мной, с первых дней, когда я только начинал играть в шахматы. Он поддерживал меня как в радостные, так и в трудные минуты. Спасибо, отец. Ты очень многое значишь для меня.