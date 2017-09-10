Магнус Карлсен не смог выйти в 4-й круг Кубка мира

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен не смог выйти в четвертый круг Кубка мира. В матче третьего круга он уступил китайцу Бу Сянчжи.

В большинстве матчей третьего круга с участием россиян счет равный - 1:1. Тай-брейк разыграют Александр Грищук с чехом Давидом Наварой, Ян Непомнящий с Баадуром Джобавой из Грузии, Евгений Наер с американцем Фабиано Каруаной, Максим Матлаков с армянином Левоном Ароняном.

Наконец, Даниил Дубов обыграл соотечественника Владислава Артемьева и пробился в следующий раунд.