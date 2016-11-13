02:42 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен: "Карякин не создал для меня больших сложностей"

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Чемпион мира Магнус Карлсен после ничьей во второй партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным отметил, что у него не было проблем при игре черными фигурами, а соперник не смог создать сложностей для него. По словам чемпиона, пока поединок не очень захватывающий.

– Соперник не создал для меня больших сложностей, – цитирует Карлсена Dagbladet. - Я надеялся перехватить инициативу, но не нашел для этого момента. Обе партии были не очень захватывающие. Однако я не испытал никаких проблем при игре черными. Жаловаться не на что, но я хочу победить.

Не думал о том, что на игру пришло столько людей. Спасибо за это, я это очень ценю. Отнеситесь с пониманием на происходящее. Это длинный матч, и не стоит ждать фейерверка в каждой партии.

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