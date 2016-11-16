Магнус Карлсен: "Карякин хорошо играл"

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после четвертой партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным похвалил своего соперника. По словам норвежца, лучше атаковать, нежели защищаться. Встреча, продолжавшаяся почти шесть с половиной часов, снова закончилась вничью, а общий счет стал 2-2. Следующая встреча состоится в четверг.

- Карякин хорошо играл, однако я не расстроился. Считаю, что лучше атаковать, чем защищаться, - приводит слова Карлсена nrk.no.

Сергей Карякин: "В четвертой партии с Карлсеном было неудобно, но я просто играл"