03:14 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен: "Чувствую огромное облегчение, защитив титул"

0
0
0
1

Датчанин Магнус Карлсен отметил собственную уверенность по ходу тай-брейка матча за шахматную корону против Сергея Карякина. Россиянин уступил в двух из четырех партий, причем в одной из них он играл белыми.

– Я долго бился за титул чемпиона мира, так что потерять его было бы совсем не весело, – приводит NRK слова Карлсена. – Я испытываю огромное облегчение, что сумел защитить его. Сегодня я хорошо чувствовал себя, да и часы давили на него. Я играл лучше.

– Чувствуете опустошение?

– Да, но, как я уже сказал, все хорошо. Сегодня я чувствовал себя гораздо лучше, чем в середине противостояния.

Текстовая трансляция тай-брейка

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

izorkin

Не датчанин, а норвежец. Стыдно такие ошибки делать.

05:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ