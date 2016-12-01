Магнус Карлсен: "Чувствую огромное облегчение, защитив титул"

Датчанин Магнус Карлсен отметил собственную уверенность по ходу тай-брейка матча за шахматную корону против Сергея Карякина. Россиянин уступил в двух из четырех партий, причем в одной из них он играл белыми.

– Я долго бился за титул чемпиона мира, так что потерять его было бы совсем не весело, – приводит NRK слова Карлсена. – Я испытываю огромное облегчение, что сумел защитить его. Сегодня я хорошо чувствовал себя, да и часы давили на него. Я играл лучше.

– Чувствуете опустошение?

– Да, но, как я уже сказал, все хорошо. Сегодня я чувствовал себя гораздо лучше, чем в середине противостояния.

Текстовая трансляция тай-брейка