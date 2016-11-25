04:51 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен: "Чувствую невероятное облегчение после победы над Карякиным"

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Действующий чемпион мира Магнус Карлсен после 10-й партии матча за шахматную корону с Сергеем Карякиным выразил полное удовлетворение своей победой. Норвежец сравнял счет – 5:5. В пятницу шахматистам будет предоставлен отдых, 11-я партия состоится в субботу. Карлсен сыграет черными фигурами.

– Я чувствую невероятное облегчение, – приводит Dagbladet слова Карлсена. – Я счастлив. Теперь все выглядит намного оптимистичнее. Рад, что нам предстоит сыграть еще как минимум две партии. Больше мне нечего добавить.

Как Карякин проиграл Карлсену. Пошаговая трансляция 10-й партии

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