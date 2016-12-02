Магнус Карлсен: "Был подавлен после поражения от Карякина в восьмой партии"

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен подчеркнул, что матч за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным стал самым сложным в его карьере. Действующий чемпион отметил, что поражение в восьмой партии серьезно повлияло на его психологическое состояние.

- Для меня этот матч стал самым трудным, - приводит NRK слова Карлсена. - Я находился в подавленном состоянии после поражения в восьмой партии, в голове было много негативных мыслей. Мне было очень трудно. До этого я был уверен в победе, но потом это чувство пропало. Было сложно убедить себя в обратном.

В будущем мне нужно поработать над психологией. Если я не уверен в своих силах, то это влияет на мою игру. Необходимо по-другому реагировать на проигрыш, чем просто победить в следующей партии.