14:20 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен: "Был подавлен после поражения от Карякина в восьмой партии"

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Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) и Магнус КАРЛСЕН.Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом раньше, чем я"

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен подчеркнул, что матч за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным стал самым сложным в его карьере. Действующий чемпион отметил, что поражение в восьмой партии серьезно повлияло на его психологическое состояние.

- Для меня этот матч стал самым трудным, - приводит NRK слова Карлсена. - Я находился в подавленном состоянии после поражения в восьмой партии, в голове было много негативных мыслей. Мне было очень трудно. До этого я был уверен в победе, но потом это чувство пропало. Было сложно убедить себя в обратном.

В будущем мне нужно поработать над психологией. Если я не уверен в своих силах, то это влияет на мою игру. Необходимо по-другому реагировать на проигрыш, чем просто победить в следующей партии.

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