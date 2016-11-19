01:52 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен: "Белые фигуры могут принести мне победу"

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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен после ничьей в шестой партии матча за мировую шахматную корону против россиянина Сергея Карякина отметил, что белые фигуры в следующих партиях могут принести ему победу. Пока счет в матче ничейный – 3-3. Седьмая партия состоится в воскресенье, Карлсен вновь будет играть черными.

– Сегодня партия получилась быстрой и не такой сложной, как вчера, – цитирует Карлсена Dagbladet. – Ничья была единственным вариантом для нас. Конечно, жаль, что я до сих пор не вышел вперед. Однако, в прошлой партии я мог и проиграть. Пока я играю черными. Однако в трех из последних пяти партий я буду играть белыми фигурами. А это может принести мне победу.

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