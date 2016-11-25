Магарам Магомедов: "Карякину в целом не хватает решимости"

Исполнительный директор Шахматной федерации Республики Дагестан Магарам Магомедов высказал мнение, что Сергей Карякин в 10-й партии матча за мировую шахматную корону против Магнуса Карлсена не справился с психологическим давлением. По итогам десяти партий, восемь из которых завершились вничью, счет в матче равный – 5:5.

– На двадцатом ходу должна была быть ничья, но Карякин проиграл, – цитирует ТАСС Магомедова. – Дело в том, что Карякину в целом не хватает решимости, в девятой партии был момент, когда он мог победить, но выбрал форсированный вариант, более надежный. А что касается десятой партии, то Карякин, видимо, думал о ничьей, и эта мысль его задавила психологически.

Напряжение в матче возрастает, и оно начинает давить на Карякина, оказывать влияние на его решения, он не может раскрепоститься, хочется сыграть надежнее, но не получается. В 10-й партии Карякину помешала победить психология. Сейчас борьба в матче обострилась, думаю, что будет тай-брейк. Сложно спрогнозировать победителя, но после победы Карлсена в 10-й партии у него побольше шансов.