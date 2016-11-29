08:48 | ШАХМАТЫ

Лоуренс Трент: "Если бы играл Каруана, ничья так быстро не случилась бы"

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Менеджер американского гроссмейстера Фабиано Каруаны Лоуренс Трент не видит ничего страшного в быстрой ничьей в 12-й партии матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Однако он подчеркнул, что хотел бы видеть больше борьбы.

– Я не вижу ничего страшного в этом результате, – цитирует NRK Трента. – Но они должны были хоть немного побороться. Если бы играл Каруана, такого не произошло бы. Но таково решение Магнуса.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Xen1um

Айртон, не удивлен твоим словам, ты слишком предсказуем и узок в мышлении

10:03

Айртон

Xen1um Я предвзят только к упоротым поцреотам.) А ты, без сомнений, входишь в их число.) Как и топикстартер.)

09:41

Xen1um

Айртон, ты предвзят ко всему русскому, так что твоим словам доверять нельзя

09:39

KhSL

Это спорт, а не гадания по рейтингам... Самый сильный оппонент Магнуса сейчас играет с ним матч за первенство мира. А Каруана пусть пока тренируется... Хотя согласен, что у него большие шансы стать очередным чемпионом мира, и фамилия (КАР) позволяет...

09:36

Айртон

Каруана второй в рейтинге Фиде, и посильнее Карякина будет.) Плюс он моложе.) Я думаю года через 2 он сможет поспорить с Карлсеном за титул, на сегодняшний день это самый сильный оппонент у Магнуса.)

09:23

ks86

Если бы играл Каруана, то он бы уже паковал чемоданы после 8-10 партий.

09:08

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