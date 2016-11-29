Лоуренс Трент: "Если бы играл Каруана, ничья так быстро не случилась бы"

Менеджер американского гроссмейстера Фабиано Каруаны Лоуренс Трент не видит ничего страшного в быстрой ничьей в 12-й партии матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Однако он подчеркнул, что хотел бы видеть больше борьбы.

– Я не вижу ничего страшного в этом результате, – цитирует NRK Трента. – Но они должны были хоть немного побороться. Если бы играл Каруана, такого не произошло бы. Но таково решение Магнуса.