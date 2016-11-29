Лоуренс Трент: "Если бы играл Каруана, ничья так быстро не случилась бы"

Менеджер американского гроссмейстера Фабиано Каруаны Лоуренс Трент не видит ничего страшного в быстрой ничьей в 12-й партии матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Однако он подчеркнул, что хотел бы видеть больше борьбы.
– Я не вижу ничего страшного в этом результате, – цитирует NRK Трента. – Но они должны были хоть немного побороться. Если бы играл Каруана, такого не произошло бы. Но таково решение Магнуса.
Xen1um
Айртон, не удивлен твоим словам, ты слишком предсказуем и узок в мышлении
10:03
Айртон
Xen1um Я предвзят только к упоротым поцреотам.) А ты, без сомнений, входишь в их число.) Как и топикстартер.)
09:41
Xen1um
Айртон, ты предвзят ко всему русскому, так что твоим словам доверять нельзя
09:39
KhSL
Это спорт, а не гадания по рейтингам... Самый сильный оппонент Магнуса сейчас играет с ним матч за первенство мира. А Каруана пусть пока тренируется... Хотя согласен, что у него большие шансы стать очередным чемпионом мира, и фамилия (КАР) позволяет...
09:36
Айртон
Каруана второй в рейтинге Фиде, и посильнее Карякина будет.) Плюс он моложе.) Я думаю года через 2 он сможет поспорить с Карлсеном за титул, на сегодняшний день это самый сильный оппонент у Магнуса.)
09:23
ks86
Если бы играл Каруана, то он бы уже паковал чемоданы после 8-10 партий.
09:08