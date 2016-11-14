Лавров выразил Керри возмущение в связи с отказом в выдаче визы Илюмжинову

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри выразил возмущение отказом в выдаче американской визы президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову, сообщает пресс-служба МИД РФ. Это решение американских властей срывает присутствие россиянина на матче за звание чемпиона мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном, который проходит в Нью-Йорке.

Ранее власти США поместили Илюмжинова в санкционный список, из-за чего глава ФИДЕ не может посещать эту страну. В августе его не пустили на самолет, который вылетал в Нью-Йорк. В октябре Илюмжинов подал документы для получения визы в американское посольство, но получил отказ.