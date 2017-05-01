Крамник вышел на третье место в рейтинге ФИДЕ, Карякин - 10-й

Гроссмейстер Владимир Крамник поднялся на третье место в рейтинге ФИДЕ по итогам апреля, сообщает пресс-служба организации. Выше него только норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со. Также в первой двадцатке рейтинга еще четыре россиянина: Сергей Карякин (10-е место), Петр Свидлер (13), Ян Непомнящий (15) и Александр Грищук (17).

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань, второй идет ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, третьей - украинка Анна Музычук. Россиянка Александра Костенюк занимет седьмое место, Екатерина Лагно - восьмое, Валентина Гунина - 13-е, Наталья Погонина - 18-е, Ольга Гиря - 19-е.