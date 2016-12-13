Крамник сыграл вничью с Вашье-Лагравом на супертурнире в Лондоне

Российский гроссмейстер Владимир Крамник в четвертом туре супертурнира в Лондоне сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. В других играх представитель США Зикару Накамура победил болгарина Веселина Топалова. В партиях между Анишом Гири (Голландия) и Уэсли Со (США), Фабиано Каруаной (США) и Левоном Ароняном (Армения), а также Вишванатаном Анандом (Индия) и Майклом Адамсом (Великобритания) зафиксированы ничьи.

Турнирное положение после четырех туров: Со – 3 очка; Крамник, Аронян, Каруана, Накамура – по 2,5; Ананд, Гири – по 2; Вашье-Лаграв – 1,5; Адамс – 1; Топалов – 0,5.