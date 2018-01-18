Крамник сыграл вничью с Карлсеном в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в пятом туре супертурнира в Вейк-ан-Зее.

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Максимом Матлаковым, а Петр Свидлер обыграл китаянку Хоу Ифань.

Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана обыграл американца Фабиано Каруану, американец Уэсли Со победил индийца Башкарана Адхибана. Англичанин Гавейн Джонс сыграл вничью с голландцем Анишем Гири, индиец Вишванатан Ананд – с китайцем Вэй И.

Гири, Ананд и Мамедьяров лидируют в турнирной таблице – у них по 3,5 очка. Далее идут Карлсен, Со, Крамник (по 3). Карякин, Джонс, Вэй И, Свидлер, Матлаков имеют по 2,5 очка. Замыкают таблицу Каруана (1,5), Адхибан (1) и Хоу Ифань (0,5).