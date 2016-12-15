23:36 15 декабря | ШАХМАТЫ

Крамник сыграл вничью с Адамсом на турнире серии Grand Chess Tour

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Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с англичанином Майклом Адамсом в шестом туре шахматного турнира серии Grand Chess Tour, который проходит в Лондоне.

Американец Уэсли Со победил болгарина Веселина Топалова, Фабиано Каруана из США взял верх над соотечественником Хикарой Накамурой. Француз Максим Вашье-Лаграв переиграл Левона Ароняна из Армении. Вишванатан Ананд из Индии Аниш Гири из Голландии сыграли вничью.

Турнирное положение после шести туров: Со – 4,5 очка; Каруана – 4; Крамник – 3,5; Аронян, Накамура, Гири, Ананд, Вашье-Лаграв – 3; Адамс – 2,5; Топалов – 0,5.

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