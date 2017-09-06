Крамник стартовал с победы во втором круге Кубка мира

Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу над соотечественником Антоном Демченко в первой партии второго круга Кубка мира. Другой россиянин Эрнесто Инаркиев был сильнее соотечественника Владимира Федосеева.

В других партиях норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Алексея Дреева, а француз Максим Вашье-Лаграв – еще одного представителя России Бориса Грачева.

Вничью завершились партии с участием Сергея Карякина, Петра Свидлера, Александра Грищука, Александра Мотылева, Максима Матлакова, Дмитрия Андрейкина, Даниила Дубова, Владислава Артемьева, Евгения Томашевского, Яна Непомнящего, Никиты Витюгова и Евгения Наера.

Турнир проходит в Тбилиси проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Победитель и финалист получат право выступить на турнире претендентов.

Напомним, Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.