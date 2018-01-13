Крамник стартовал с победы на турнире в Вейк-ан-Зее

Российский шахматист Владимир Крамник в стартовом матче турнира в Вейк-ан-Зее победил китайца Вэй И. Еще один российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл в первом туре вничью с англичанином Гавейном Джонсом. Петр Свидлер также разошелся миром с индийцем Башкараном Адхибаном, а Максим Матлаков проиграл другому индийцу Вишванатану Ананду.

Остальные партии первого тура:

Магнус Карлсен (Норвегия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5-0,5

Аниш Гири (Нидерланды) – Хоу Ифань (Китай) – 1-0

Уэсли Со (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 0,5-0,5