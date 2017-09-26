Крамник проиграл в 3-м раунде турнира в Англии, Костенюк и Карлсен выиграли

Россиянин Владимир Крамник уступил американцу Джеймсу Тарджану в матче третьего раунда шахматного турнира на острове Мэн в Англии. 42-летний гроссмейстер играл черными фигурами, закончив партию на 56-м ходу.

Россиянка Александра Костенюк сыграла вничью с азербайджанцем Аркадием Найдичем. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил американца Джеффри Сюна.

После трех раундов лидируют четверо шахматистов: Карлсен, Павел Эльянов из Украины, Рустам Касымджанов из Узбекистана и Александр Лендерман из США (по 3 очка). Костенюк набрала 2 балла, Крамник - 1. В турнире принимают участие 159 шахматистов. С 23 сентября по 1 октября пройдет 9 туров соревнования.