Крамник поднялся на третье место в рейтинге ФИДЕ, Карякин - на шестое

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник поднялся с четвертого места на третье в обновленном рейтинге ФИДЕ. Лидирует по-прежнему норвежец Магнус Карлсен, который в эти дни защищает титул чемпиона мира в матче с россиянином Сергеем Карякиным. Последний поднялся с девятого места на шестое. Вторым идет американец Фабиано Каруана.

Рейтинг ФИДЕ

Положение на 30 ноября

1. Карлсен (Норвегия) - 2840

2. Каруана (США) - 2823

3. КРАМНИК (Россия) - 2809

4. Вашье-Лаграв (Франция) - 2804

5. Со (США) - 2794

6. КАРЯКИН (Россия) - 2785

7. Аронян (Армения) - 2785

8. Ананд (Индия) - 2779

9. Накамура (США) - 2779

10. Гири (2771)...

13. НЕПОМНЯЩИЙ (Россия) - 2767...

17. СВИДЛЕР (Россия) - 2753