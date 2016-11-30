Крамник поднялся на третье место в рейтинге ФИДЕ, Карякин - на шестое

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник поднялся с четвертого места на третье в обновленном рейтинге ФИДЕ. Лидирует по-прежнему норвежец Магнус Карлсен, который в эти дни защищает титул чемпиона мира в матче с россиянином Сергеем Карякиным. Последний поднялся с девятого места на шестое. Вторым идет американец Фабиано Каруана.
Рейтинг ФИДЕ
Положение на 30 ноября
1. Карлсен (Норвегия) - 2840
2. Каруана (США) - 2823
3. КРАМНИК (Россия) - 2809
4. Вашье-Лаграв (Франция) - 2804
5. Со (США) - 2794
6. КАРЯКИН (Россия) - 2785
7. Аронян (Армения) - 2785
8. Ананд (Индия) - 2779
9. Накамура (США) - 2779
10. Гири (2771)...
13. НЕПОМНЯЩИЙ (Россия) - 2767...
17. СВИДЛЕР (Россия) - 2753