Крамник поднялся на третье место в рейтинге ФИДЕ, Карякин – на 11-е

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации. Лучшим среди российских гроссмейстеров является Владимир Крамник, поднявшийся с четвертого на третье место. На его счету 2803 очка. Его соотечественник Сергей Карякин поднялся с 12-й на 11-ю позицию (2780).

Первое место продолжает занимать норвежец Магнус Карлсен (2827), на второй позиции располагается француз Максим Вашье-Лаграв (2804).

В женском рейтинге по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань (2670). На вторую позицию поднялась украинка Анна Музычук (2576). Третье место занимает еще одна китаянка Цзюй Вэньцзюнь (2574). Лучшая из россиянок Александра Костенюк находится на пятой строчке (2552).