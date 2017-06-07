Крамник победил Ананда на супертурнире в Ставангере

Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу над индийцем Вишванатаном Анандом во втором туре шахматного супертурнира в норвежском Ставангере. Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.

Партии Хикару Накамура (США) – Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) также завершились вничью.

В общем зачете лидируют Накамура и Крамник (по 1,5 очка). За ними идут Карякин, Карлсен, Каруана, Вашье– Лаграв, Со, Аронян (по 1). Замыкают таблицу Ананд и Гири (по 0,5).