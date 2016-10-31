Крамник опустился на четвертое место в рейтинге ФИДЕ

Гроссмейстер Владимир Крамник в ноябрьском рейтинге ФИДЕ занял четвертое место, сообщает официальный сайт организации. На его счету 2810 очков. В предыдущей редакции рейтинга Крамник занимал второе место. Еще один россиянин Сергей Карякин – девятый с 2772 баллами.

Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2853 очка), второй – американец Фабиано Каруан (2823), третий – француз Максим Вашье-Лаграв (2811).

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2635). В первой десятке – три россиянки: Александра Костенюк (5-е место, 2555 очков), Екатерина Лагно (9-е, 2530) и Валентина Гунина (10-е, 2525).