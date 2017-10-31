Крамник опустился на 7-е место рейтинга FIDE

Владимир Крамник по итогам октября потерял две позиции в рейтинге FIDE (Международной шахматной ассоциации). Российский гроссмейстер, ранее занимавший 5-е место, сейчас находится на 7-й позиции.

На этой неделе Крамник получил специальное приглашение на турнир претендентов по шахматам, который в марте пройдет в Берлине. Победитель соревнований в 2018 году сразится за мировую шахматную корону с лидером рейтинга – Магнусом Карлсеном.

На счету у Крамника 2787 очков, у лидера, Карлсена, 2837. Так же топ-10 вошел еще один россиянин – Александр Грищук, у когорого 2782 очка.