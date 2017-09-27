Крамник одержал победу в 4-м раунде турнира на острове Мэн, Карлсен поделил очки

Российский гроссмейстер Владимир Крамник в 4-м раунде турнира на острове Мэн обыграл Алтан-Улзий Енхтуул из Монголии. Лидер соревнований Магнус Карлсен поделил очки с Рустамом Касымджановым из Узбекистана.

После четырех раундов лидерство делят сразу семь шахматистов: Карлсен, Павел Эльянов (Украина), Сантош Гуджрати Видит (Индия), Касымджанов, Лоран Фрессине (Франция), Хулио Эрнесто Гранда Суньига (Перу) и американец Александр Лендерман (все – по 3,5 очка). Из россиян пока лучше всех выступает Александр Рязанцев – у него 3 балла, у Александры Костенюк – 2,5, у Крамника и еще одного россиянина Павла Трегубова – по 2.