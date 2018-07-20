Крамник, Карякин и Костенюк – в составе сборных России на Олимпиаду

Старший тренер мужской сборной России, президент РШФ Андрей Филатов и старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский назвали составы национальных команд на Олимпиаду.

Как сообщает официальный сайт РШФ, на турнире в Грузии выступят: Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов.

В состав женской сборной вошли: Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Наталья Погонина и Ольга Гиря.

– У нас в стране всегда большой выбор сильных игроков, и они горят желанием защищать честь своей страны на соревнованиях самого высокого уровня, – подчеркнул Филатов. – Задача тренерского штаба – выбрать тех из них, кто подойдет к важнейшему старту двухлетия на пике формы, сумеет показать максимум своих возможностей. Как всегда, сборная России настроена на максимальный результат.

– Мы планируем выступать тем же самым проверенным и опытным составом, как и два года назад на Олимпиаде в Баку, – отметил Рублевский. – Основные соперницы у нас те же самые: Китай, Украина и, конечно же, Грузия, которая у себя дома, при горячей поддержке болельщиков особенно опасна. Что ж, будем бороться!

43-я Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в Батуми с 23 сентября по 6 октября.