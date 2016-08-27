Крамник и Ананд примут участие в мемориале Михаила Таля

Российский шахматист Владимир Крамник и индиец Вишванатан Ананд войдут в состав участников традиционного мемориала Михаила Таля, который пройдет в Москве с 25 сентября по 6 октября, сообщил исполнительный директор Российской шахматной федерации (РШФ) Марк Глуховский.

"В турнире будет десять участников: Крамник, Ананд, Левон Аронян, Борис Гельфанд, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, другие участники будут определены позже. Будет 10 человек. Турнир пройдет в одном из лучших выставочных комплексов Москвы, в музее Русского импрессионизма", – приводит "Р-Спорт" слова Глуховского.