Ковалев покинул Кубок мира по шахматам из-за скандала с шортами

Представитель Канады Антон Ковалев досрочно покинул Кубок мира по шахматам из-за отказа переодевать шорты, информирует официальный сайт Российской шахматной федерации. Сам шахматист перед стартом партии против Максима Родштейна из Израиля указал на ошибку судьи, сказав, что он должен играть белыми фигурами, а не черными.

Только после этого к Ковалеву подошел председатель Апелляционного комитета Кубка мира Зураб Азмайпарашвили с замечанием по поводу внешнего вида. Стороны эмоционально обсудили этот момент, после чего Ковалев ушел из игрового зала. Затем он выписался из номера и покинул Кубок мира. он отказался подавать апелляцию и не забрал положенные ему призовые.

Ковалеву было засчитано техническое поражение в партии. Как позднее отметил сам шахматист, по отношению к нему проявили неуместную агрессию.

- Проблема заключалась не в шортах, а в том, как со мной обращались, - написал Ковалев в Фейсбуке. - Ко мне подошел арбитр попросил переодеться, но я сказал ему, что у меня нет штанов, и заметил, что играю черными фигурами вместо белых, что стало для меня неожиданностью. И я попросил проверить это. Арбитры подтвердили мою правоту, мы поговорили, все было в порядке. Затем подошел Зураб Азмайпарашвили, он был очень агрессивен, кричал на меня и использовал расовое оскорбление "цыган" в мой адрес, упомянув, что я буду наказан ФИДЕ. Я сказал ему, что на предыдущем кубке мира я спрашивал по поводу своей одежды, и мне кто-то из организаторов сказал, что все в порядке. Зураб в свойственном ему ключе, заявил, что ему все равно, сейчас он организатор.

Я спрашивал, почему он грубо разговаривает со мной и называет меня цыганом. Многие люди в моей ситуации ударили бы его в лицо или оскорбили бы. Я решил уйти. Я не брал с собой штанов, потому что набрал вес. Если бы организаторы меня предупредили, я купил бы штаны в магазине, но они относились ко мне, как к мусору. Зураб не просил меня переодеться, он просто оскорблял и угрожал мне, провоцируя меня.