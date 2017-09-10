Ковалев – об отказе переодеть шорты: "Многие бы треснули Азмайпарашвили по лицу, но я предпочел уйти"

Канадский гроссмейстер Антоном Ковалев, который приехал на матч 3-го круга Кубка мира против израильтянина Максима Родштейна, подчеркнул, что не являлся на партию не из-за просьбы переодеться. По словам шахматиста, он покинул турнир, потому что председатель апелляционного комитета Кубка мира Зураб Азмайпаршавили оскорблял и провоцировал его.

– Я собирался немного подождать, чтобы не делать ничего сгоряча, но невыносимо терпеть столько лжи. Дело вовсе не в шортах, а в том, как со мной разговаривали, – приводит Chess-News слова Ковалева. – Я пришел на тур, ко мне подошел арбитр и попросил переодеться (впервые). Я ответил, что у меня нет с собой штанов, а затем обратил его внимание на то, что я почему-то играю черными, хотя должен был бы играть белыми. Для меня это стало неожиданностью, и я попросил судью проверить. Он вместе с коллегой уточнил – действительно, я играю черными. Мы еще немного поговорили, и все было нормально.

Затем подошел Зураб Азмайпарашвили. Он был очень агрессивен, стал кричать. Помимо того, что несколько раз пригрозил мне штрафом от ФИДЕ, он стал расово оскорблять меня, используя слово "цыган". Итак, представьте себе: тур вот-вот должен начаться, надо мной издевается организатор, уверенный в том, что ФИДЕ накажет меня, кричит и оскорбляет, используя расовую тему. Что бы вы сделали на моем месте? Полагаю, многие треснули бы его по лицу или, по меньшей мере, ответили бы так же грубо. Я предпочел уйти.

Испытывая стресс от того, как со мной обошлись и от угроз неизбежного штрафа, независимо от того, прав я или нет, я решил покинул турнир, пока не наделал глупостей. И еще. Зураб ни разу не попросил меня пойти переодеться. Его разговор состоял из угроз и оскорблений, он вел себя агрессивно и явно провоцировал меня. Я ничего не буду обжаловать. Я испытываю отвращение к такому типу людей. И деньги мне не нужны. Я возвращаюсь домой.

"Думал, что Ковалев пошел переодевать шорты, но он так и не вернулся"//

Шахматисту Ковалеву засчитано поражение за отказ переодеть шорты