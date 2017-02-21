Костенюк вышла в полуфинал чемпионата мира

Российская шахматистка Александра Костенюк победила китаянку Ни Шицюнь во второй партии четвертьфинала чемпионата мира и вышла в полуфинал. Первая партия между шахматистками завершилась вничью.

В полуфинале турнира в Тегеране Костенюк встретится с украинкой Анной Музычук. Последняя по сумме двух партий оказалась сильнее Антоанеты Стефановой из Болгарии.

В другом полуфинале сыграет китаянка Тань Чжунъи. Ее соперник определится на тай-брейке встречи между Харикой Дронавалли из Индии и грузинкой Наной Дзагнидзе.