Костенюк обыграла Латерш в первом круге чемпионата мира

Россиянка Александра Костенюк обыграла алжирку Сабрину Латреш в первом круге чемпионата мира среди женщин, который в субботу стартовал в Тегеране. Турнир проводится по нокаут-системе. В каждом из кругов до финала шахматистки сыграют по две партии друг с другом.

Также в первом туре победу одержада Валентина Гунина. Вничью свои матчи завершили Наталья Погонина, Александра Горячкина, Алина Кашлинская и Анастасия Савина. Екатерина Ковалевская, Дарья Чарочкина, Анастасия Бондарук и Марина Нечаева потерпели поражения.