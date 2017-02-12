00:24 | ШАХМАТЫ

Костенюк обыграла Латерш в первом круге чемпионата мира

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Россиянка Александра Костенюк обыграла алжирку Сабрину Латреш в первом круге чемпионата мира среди женщин, который в субботу стартовал в Тегеране. Турнир проводится по нокаут-системе. В каждом из кругов до финала шахматистки сыграют по две партии друг с другом.

Также в первом туре победу одержада Валентина Гунина. Вничью свои матчи завершили Наталья Погонина, Александра Горячкина, Алина Кашлинская и Анастасия Савина. Екатерина Ковалевская, Дарья Чарочкина, Анастасия Бондарук и Марина Нечаева потерпели поражения.

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Материалы REN-TV

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