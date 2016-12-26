Коробов и Музычук лидируют на чемпионате мира по рапиду

В Катаре начался чемпионат мира по рапиду среди мужчин и женщин, информирует официальный сайт РШФ. Лидер мирового рейтинг-листа, действующий чемпион мира по классике и рапиду норвежец Магнус Карлсен потерпел поражение от грузинского гроссмейстера Левана Пансулая и имеет в своем активе 3,5 очка из 5 возможных, в то время как его соперник по недавнему матчу за шахматную корону россиянин Сергей Карякин набрал на очко меньше.

После пяти туров вперед вырвался Антон Коробов (Украина), который выиграл все 5 партий. На пол-очка отстает Левон Аронян (Армения). В группу гроссмейстеров набравших по 4 из 5 входит чемпион мира по блицу россиянин Александр Грищук. Мужчины сыграют 15 туров, пять из которых состоятся 27 декабря, а заключительные пять – 28 декабря.

У женщин, которым предстоит пройти дистанцию в 12 туров, каждая из участниц сыграла по 4 партии. Без потерь выступает украинка Анна Музычук, на пол-очка отстает еще одна гроссмейстер из Украины Инна Гапоненко. По 3 очка набрали россиянки Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Александра Горячкина.