22:34 | ШАХМАТЫ

Константин Костенюк: "Не нужно переоценивать важность победы Карякина над Карлсеном!"

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Гроссмейстер Константин Костенюк прокомментировал победу Сергея Карякина над Магнусом Карлсеном в партии чемпионата мира по блицу. По словам Костенюк, важность этой победы переоценивать не стоит.

– Конечно, победу, которую сегодня одержал Карякин, нельзя назвать реваншем за поражение на чемпионате мира по классическим шахматам, – подчеркнул Костенюк. – Это небольшой положительный психологический момент, не более того. Не нужно переоценивать важность этой победы. Это всего лишь одна блиц-партия. От части, это лотерея.

Мы будем болеть за Сергея. Но помимо Карлсена есть много других сильных гроссмейстеров. Теперь уж как звезды сложатся! В блиц счастье очень переменчиво. Это азартная, интересная, захватывающая игра, в которой важен элемент удачи. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы REN-TV

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