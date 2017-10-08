Конгресс ФИДЕ передаст часть полномочий Илюмжинова его заместителю

8 октября в турецком Гейнюке открывается 88-й конгресс ФИДЕ, на котором произойдут изменения в руководстве организации. Он дожен утвердить изменения, принятые на апрельском заседании президентского совета в Афинах. Планируется, что конгресс передаст часть полномочий президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу. За последнем будут закреплены функции ведения финансовой деятельности и право подписания контрактов. Это связано с санкциями, наложенными на Илюмжинова Министерством финансов США.

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1996 года.