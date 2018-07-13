13:44 | ШАХМАТЫ

"Комиссия по этике не может принимать такие решения". Илюмжинов прокомментировал свое отстранение

Кирсан ИЛЮМЖИНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Кирсан ИЛЮМЖИНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов считает незаконным решение комиссии по этике организации отстранить его от должности. Вердикт в отношении функционера, возглавляющего федерацию с 1995 года, был озвучен сегодня, 13 июля.

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– Это смешно, потому что Комиссия по этике не может такие решения принимать, – сказал Илюмжинов. – То, что я нахожусь под санкциями Минфина США, это не нарушение этики. Я подал в суд, буду разбираться с этой комиссией. Наверное, испугавшись влияния США, они стали просить, чтобы я ушел в отставку. Это все – инициатива вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса. Я говорю им, что санкции незаконны, их приняла лишь одна страна, а у нас в ФИДЕ 188 стран. А если еще чье-то министерство включит меня в свой список – что дальше?

Я в отставку не уходил. Когда они поняли, что меня не сломить, что я продолжаю работу, Макропулос испугался и лично сам написал в комиссию по этике, чтобы меня отстранили. На мой взгляд, это вопрос не этики, а политики. Я не прислушался к их просьбам, теперь они не допускают меня. Я не под судом, не в тюрьме, меня избрал конгресс ФИДЕ в 2014 году и только он может меня отстранить в октябре этого года. В Комиссии по этике пять человек, трое захотели моего отстранения, но они не могут принимать таких решений. Так что я обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) и в европейскую комиссию по правам человека. И самое интересное, что я на выборы и так не иду. Они просто хотят понизить мой авторитет, чтобы я не мог ни на что влиять. Выборы нового главы ФИДЕ пройдут в Батуми 3 октября. (Михаил ПОТАПОВ)

Илюмжинова нет в списке кандидатов на выборы-2018, утвержденных ФИДЕ. На пост главы федерации, среди прочих, претендует руководитель оргкомитета "Россия-2018", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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