"Комиссия по этике не может принимать такие решения". Илюмжинов прокомментировал свое отстранение

Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов считает незаконным решение комиссии по этике организации отстранить его от должности. Вердикт в отношении функционера, возглавляющего федерацию с 1995 года, был озвучен сегодня, 13 июля.

ФИДЕ отстранила Илюмжинова от должности президента федерации. Почему это произошло

– Это смешно, потому что Комиссия по этике не может такие решения принимать, – сказал Илюмжинов. – То, что я нахожусь под санкциями Минфина США, это не нарушение этики. Я подал в суд, буду разбираться с этой комиссией. Наверное, испугавшись влияния США, они стали просить, чтобы я ушел в отставку. Это все – инициатива вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса. Я говорю им, что санкции незаконны, их приняла лишь одна страна, а у нас в ФИДЕ 188 стран. А если еще чье-то министерство включит меня в свой список – что дальше?

Я в отставку не уходил. Когда они поняли, что меня не сломить, что я продолжаю работу, Макропулос испугался и лично сам написал в комиссию по этике, чтобы меня отстранили. На мой взгляд, это вопрос не этики, а политики. Я не прислушался к их просьбам, теперь они не допускают меня. Я не под судом, не в тюрьме, меня избрал конгресс ФИДЕ в 2014 году и только он может меня отстранить в октябре этого года. В Комиссии по этике пять человек, трое захотели моего отстранения, но они не могут принимать таких решений. Так что я обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) и в европейскую комиссию по правам человека. И самое интересное, что я на выборы и так не иду. Они просто хотят понизить мой авторитет, чтобы я не мог ни на что влиять. Выборы нового главы ФИДЕ пройдут в Батуми 3 октября. (Михаил ПОТАПОВ)

Илюмжинова нет в списке кандидатов на выборы-2018, утвержденных ФИДЕ. На пост главы федерации, среди прочих, претендует руководитель оргкомитета "Россия-2018", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Кирсан Илюмжинов: "Я не сдаюсь, я в отставку не подаю"