Команда Крамника и Карякина стала победителем клубного чемпионата Европы

Российская команда "Глобус", за которую выступают Владимир Крамник и Сергей Карякин, стала победителем клубного чемпионата Европы. Также за "Глобус" выступали россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Антон Коробов и Денис Хисматуллин, а также Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Аниш Гири (Голландия).

"Глобус" набрал 12 очков. Второе место заняла македонская команда Alkaloid (11 очков). Третье - азербайджанская команда Odlar Yurdu (11 очков). Пятой стала другая российская команда "Медный Всадник" (10 очков).

Российская "Югра" в женском турнире заняла четвертое место. За команду выступали Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина из Украины. Победу одержала грузинская команда "Нона". Еще одна российская команда SHSM Legacy Square Capital заняла пятое место.