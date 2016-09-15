Кирсан Илюмжинов: "Вопрос с гражданством США остается открытым"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов подчеркнул, что на данный момент вопрос с получением гражданства США остается открытым.

В ноябре прошлого года руководитель организации был включен в санкционный список по обвинению в связях с руководством Сирии.

- Я считаю, что наложенные на меня санкции это либо ошибка, либо политическая игра, - начал Илюмжинов. - Меня посадили за шахматную политическую доску. Я составил план действий и решил судиться с правительством США.

Согласно законодательству США, иностранец не может судиться с их правительством. Также иностранец должен пользоваться услугами американских адвокатов в подобном разбирательстве. Американских адвокатов я нанял, но с гражданством вопрос остается открытым.

Напомним, 24 мая 2016 года глава ФИДЕ подал иск в Вашингтонский суд на Минфин США о защите чести, достоинства и деловой репутации. (Сергей ФИШ)