Кирсан Илюмжинов: "Власти США не помешают мне открыть матч за шахматную корону"

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал о возможном пропуске поединка за звание чемпиона мира между Магнусем Карлсеном и Сергеем Карякиным. В 2015 году Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список.

– Сейчас трудно что-то сказать, потому что визу США мне до сих пор не дали, - приводит "Известия" слова главы ФИДЕ. - Я все еще жду, иначе впервые в истории президент главной шахматной организации мира не будет присутствовать на матче за звание чемпиона мира. Но я хочу открыть этот матч. Уверен, что сделаю это – если не присутствуя лично в Нью-Йорке, то хотя бы по скайпу. Этого мне власти США сделать не помешают.

Кроме того, я написал письмо Бараку Обаме, в котором подробно изложил ситуацию. По законам США иностранным гражданам запрещено судиться с американским правительством. Но я хочу доказать свою правоту. И если для этого мне нужно будет получить гражданство США, то я хочу его получить. И я попросил президента страны Обаму предоставить мне такую возможность. Чтобы в американской юрисдикции оспорить решение о наложении на меня санкций, добиться их снятия, а также – извинений и выплаты компенсации за моральный ущерб.