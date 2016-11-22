Кирсан Илюмжинов: "Уход Карлсена с пресс-конференции говорит о том, что он разгромлен"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов выразил мнение, что уход норвежца Магнуса Карлсена с пресс-конференции после проигранной Сергею Карякину восьмой партии матча за мировую шахматную корону, говорит о разгроме действующего обладателя титула как в спортивном, так и психологическом отношении.

Соперник россиянина, придя на пресс-конференцию, не стал дожидаться пока Карякин закончит общение с журналистами и покинул зал, за что будет оштрафован на десять процентов от его призовых.

- Магнус сбежал с пресс-конференции, такого раньше не было. Все-таки чемпион мира, у него подписанный контракт с ФИДЕ, - приводит "Р-Спорт" слова Илюмжинова. - Это неспортивное поведение, которое может говорить о том, что Магнус подавлен и разгромлен не просто в спортивном отношении, но и в психологическом.

Любой спортсмен должен ходить на пресс-конференции, будь это футболист или боксер. Потому что журналистам интересно узнать, не только почему кто-то выиграл, но и где противник допустил ошибки, что он недосмотрел. Карлсен не доставил такого удовольствия миллионам любителей шахмат из 200 стран.

РШФ утверждает, что Карлсен уже оштрафован на 10 процентов от суммы призовых