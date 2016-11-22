10:23 | ШАХМАТЫ

Кирсан Илюмжинов: "Уход Карлсена с пресс-конференции говорит о том, что он разгромлен"

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов выразил мнение, что уход норвежца Магнуса Карлсена с пресс-конференции после проигранной Сергею Карякину восьмой партии матча за мировую шахматную корону, говорит о разгроме действующего обладателя титула как в спортивном, так и психологическом отношении.

Соперник россиянина, придя на пресс-конференцию, не стал дожидаться пока Карякин закончит общение с журналистами и покинул зал, за что будет оштрафован на десять процентов от его призовых.

- Магнус сбежал с пресс-конференции, такого раньше не было. Все-таки чемпион мира, у него подписанный контракт с ФИДЕ, - приводит "Р-Спорт" слова Илюмжинова. - Это неспортивное поведение, которое может говорить о том, что Магнус подавлен и разгромлен не просто в спортивном отношении, но и в психологическом.

Любой спортсмен должен ходить на пресс-конференции, будь это футболист или боксер. Потому что журналистам интересно узнать, не только почему кто-то выиграл, но и где противник допустил ошибки, что он недосмотрел. Карлсен не доставил такого удовольствия миллионам любителей шахмат из 200 стран.

РШФ утверждает, что Карлсен уже оштрафован на 10 процентов от суммы призовых  

Дополнительная информация

http://rsport.ru/chess/20161122/1112587078.html

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